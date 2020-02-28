Налоговое управление США инициировало судебные слушания об уплате налогов в отношении основателя и акционера TCS Group Holding Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении группы, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Налоговая служба США инициировала суд в отношении Олега Тинькова