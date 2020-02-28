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Налоговая служба США инициировала суд в отношении Олега Тинькова
Новости
Анастасия Марьина
Налоговое управление США инициировало судебные слушания об уплате налогов в отношении основателя и акционера TCS Group Holding Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении группы, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Налоговая служба США инициировала суд в отношении Олега ТиньковаАнастасия Марьина
Слушания пройдут в феврале-апреле 2020 года.
«Олег Тиньков участвует в заседаниях как частное лицо, ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group (включая "Тинькофф банк", "Тинькофф мобайл" и "Тинькофф страхование")», — говорится в сообщении.
Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», сообщила компания. Бизнесмен не является гражданином США с 2013 года.
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