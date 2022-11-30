Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги»

С 2024 года граждане РФ смогут получать налоговые уведомления в личный кабинет на «Госуслугах», такой законопроект был одобрен правительством, сообщает пресс-служба Минфина.

В настоящее время граждане получают все налоговые документы через заказные письма или в личном кабинете налогоплательщика. С 1 января 2024 года такие сведения начнут поступать в личный кабинет на «Госуслугах».

По словам министра финансов Антона Силуанова, текущий уровень цифровой зрелости россиян позволяет ввести такую меру для налоговых документов.



При этом граждане смогут отказаться от услуги получения уведомлений через портал. В этом случае нужно будет уведомить налоговый орган, и отправка документов будет приостановлена в трехдневный срок. Кроме того, для отправки сведений, содержащих налоговую тайну, потребуется согласие получателя.

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