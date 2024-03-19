Госдума приняла закон о налоговом вычете на долгосрочные сбережения

Госдума приняла закон о предоставлении налогового вычета на долгосрочные сбережения. Его можно будет получить за инвестиции по ИИС третьего типа, взносы в негосударственные пенсионные фонды, взносы по программе долгосрочных сбережений.

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли законопроект о предоставлении налогового вычета гражданам за долгосрочные сбережения. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект касается инвестиций по индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа, взносов в негосударственные пенсионные фонды, а также взносов по программе долгосрочных сбережений.

Максимальный размер облагаемой для вычета базы составляет 400 тыс. рублей год. Сумма вычета ежегодно – 52 тыс. рублей от ставки НДФЛ 13%, 60 тыс. рублей от ставки 15%.

Вычеты можно будет получить по договорам, заключенным с 1 января 2024 года. Для действующих ИИС, открытых до конца 2023 года, вычеты будут сохранены.

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