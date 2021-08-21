Минстрой предложил выплачивать налоговый вычет за аренду жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило развивать рынок арендного жилья в стране. Одна из ключевых идей для этого – появление налогового вычета для арендаторов.

Минстрой считает, что налоговый вычет на плату за съем жилья поможет развивать соответствующий рынок, сделает такую аренду более доступной и частично выведет ее из «тени». На законопроект обратило внимание издание РБК.

Уточняется, что в 2020 году в России арендовали жилье примерно 5,7 млн семей, то есть 10% от всех домохозяйств. По этому показателю Россия заметно отстает от общемировых показателей: в более благополучных странах он колеблется от 18% до 40%, а где-то даже достигает 80% домохозяйств.

При этом многие снимают жилье без оформления соответствующих документов. «Институциональное арендное жилье в российской практике практически отсутствует», – считают в Минстрое.

Эксперты утверждают, что для 40% россиян покупка собственного жилья сейчас невозможна по финансовым причинам, поэтому налоговые послабления для долгосрочной аренды могут стать решающим фактором для улучшения жилищных условий некоторых граждан.

Помимо этого министерство планирует, например, ввести «субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей», создать так называемые «наемные дома», финансируемые коллективными инвестициями и снизить стоимость государственных пошлин для оформления долгосрочных арендных контрактов.