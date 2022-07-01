В сети появилась информация о новых названиях люксовых отелей ушедших из России зарубежных сетей

В сети появилась информация о новых названиях отелей ушедших из России мировых сетей. После начала спецоперации рынок покинули Marriott, Hilton и другие, которые объявили, что под их вывесками отели больше работать не будут.
О том, как будут по-новому называться люксовые отели зарубежных сетей, который покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине, рассказал telegram-канал GASTROhotel. Официального подтверждения этой информации нет.
Названия сменят восемь отелей, которые находятся в ведении управляющей компании «Сафмар» (текущее название – новое название):
- Marriott Moscow Royal Aurora – Safmar Aurora Luxe;
- National Luxury Collection Hotel – National;
- Marriott Moscow Grand – Safmar Grand Moscow;
- Hilton Moscow Leningradskaya – Safmar Leningradskaya Moscow;
- Sheraton Palace Moscow – Safmar Palace Moscow;
- Marriott Moscow Tverskaya – Safmar Tverskaya Moscow;
- Holiday Inn Lesnaya – Lesnaya by Safmar;
- Holiday Inn Moscow Suschevsky – Suschevsky by Safmar.
Когда отели сменят вывески не уточняется. Официально сообщалось, что Marriott будут оказывать услуги под собственным брендом до 7 июля.
Все названные отели фактически находятся во владении и управлении УК «Сафмар», принадлежащей семье бизнесмена Михаила Гуцериева.
Marriott объявила об уходе с российского рынка 3 июня, Hilton закрыла представительство в Москве в начале марта.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Калининградский завод «Автотор» начнет производство электромобилей в 2023 году
- 2 Созданный Мосбиржей клуб защиты инвесторов будет отстаивать интересы россиян за рубежом
- 3 Американская Citigroup начала переговоры о продаже российского бизнеса — FT
- 4 Сбербанк поднимет зарплату сотрудникам, чтобы они не уходили из компании
- 5 IKEA перенесла онлайн-распродажу на 5 июля — IZ
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июля 2022
07 июля 2022
08 июля 2022