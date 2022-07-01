В сети появилась информация о новых названиях люксовых отелей ушедших из России зарубежных сетей

В сети появилась информация о новых названиях отелей ушедших из России мировых сетей. После начала спецоперации рынок покинули Marriott, Hilton и другие, которые объявили, что под их вывесками отели больше работать не будут.

О том, как будут по-новому называться люксовые отели зарубежных сетей, который покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине, рассказал telegram-канал GASTROhotel. Официального подтверждения этой информации нет.

Названия сменят восемь отелей, которые находятся в ведении управляющей компании «Сафмар» (текущее название – новое название):

Marriott Moscow Royal Aurora – Safmar Aurora Luxe; National Luxury Collection Hotel – National; Marriott Moscow Grand – Safmar Grand Moscow; Hilton Moscow Leningradskaya – Safmar Leningradskaya Moscow; Sheraton Palace Moscow – Safmar Palace Moscow; Marriott Moscow Tverskaya – Safmar Tverskaya Moscow; Holiday Inn Lesnaya – Lesnaya by Safmar; Holiday Inn Moscow Suschevsky – Suschevsky by Safmar.

Когда отели сменят вывески не уточняется. Официально сообщалось, что Marriott будут оказывать услуги под собственным брендом до 7 июля.

Все названные отели фактически находятся во владении и управлении УК «Сафмар», принадлежащей семье бизнесмена Михаила Гуцериева.

Marriott объявила об уходе с российского рынка 3 июня, Hilton закрыла представительство в Москве в начале марта.

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