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В сети появилась информация о новых названиях люксовых отелей ушедших из России зарубежных сетей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В сети появилась информация о новых названиях отелей ушедших из России мировых сетей. После начала спецоперации рынок покинули Marriott, Hilton и другие, которые объявили, что под их вывесками отели больше работать не будут.

В сети появилась информация о новых названиях люксовых отелей ушедших из России зарубежных сетей

О том, как будут по-новому называться люксовые отели зарубежных сетей, который покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине, рассказал telegram-канал GASTROhotel. Официального подтверждения этой информации нет.

Названия сменят восемь отелей, которые находятся в ведении управляющей компании «Сафмар» (текущее название – новое название):

  1. Marriott Moscow Royal Aurora – Safmar Aurora Luxe;
  2. National Luxury Collection Hotel – National;
  3. Marriott Moscow Grand – Safmar Grand Moscow;
  4. Hilton Moscow Leningradskaya – Safmar Leningradskaya Moscow;
  5. Sheraton Palace Moscow – Safmar Palace Moscow;
  6. Marriott Moscow Tverskaya – Safmar Tverskaya Moscow;
  7. Holiday Inn Lesnaya – Lesnaya by Safmar;
  8. Holiday Inn Moscow Suschevsky – Suschevsky by Safmar.

Когда отели сменят вывески не уточняется. Официально сообщалось, что Marriott будут оказывать услуги под собственным брендом до 7 июля.

Все названные отели фактически находятся во владении и управлении УК «Сафмар», принадлежащей семье бизнесмена Михаила Гуцериева.

Marriott объявила об уходе с российского рынка 3 июня, Hilton закрыла представительство в Москве в начале марта.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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