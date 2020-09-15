Российский medtech-стартап «НаПоправку» привлек $2,25 млн

Сервис онлайн-записи в частные и государственные клиники Москвы и Санкт-Петербурга «НаПоправку» привлек $2,25 млн. Об этом Rusbase рассказали представители стартапа.

В проект вложился шведский инвестиционный фонд VNV Global, который инвестировал в Avito, Тинькофф, BlaBlaCar, Gett и Babylon. Еще один инвестор раунда — основатель малайзийского рекрутингового сервиса JobStreet.com Марк Чанг. В раунде также участвовал инвестиционный холдинг «Авенир», который был ключевым внешним инвестором «НаПоправку».

Стороны завершили последние этапы сделки в августе 2020 года, рассказали Rusbase представители стартапа.

«НаПоправку» планирует направить полученные инвестиции на региональную экспансию и развитие мобильного приложения.

Компания представила бесплатное мобильное приложение «НаПоправку» в начале августа. В приложении можно выбрать врача по отзывам, сравнить цены и записаться в частную или государственную клинику без звонка.

Кроме того, в приложении есть персонализированные медицинские рекомендации и статьи о здоровье, написанные врачами. В ближайшее время стартап планирует добавить возможность хранить медицинские документы.

Сервис «НаПоправку» начал работать в 2014 году. Проект на 100% принадлежит кипрской «Напоправку Сайпрус Лимитед». Генеральный директор сервиса — Александр Печерский.

«НаПоправку» интегрирован в приложение банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса» и 2Gis.

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