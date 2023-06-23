Россияне назвали самые привлекательные направления для открытия бизнеса

Каждый второй россиянин (48%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Чаще об этом мечтают жители Казани, Екатеринбурга и Омска. Лучшей идеей для бизнеса граждане считают открытие кафе, магазина продуктов и студии красоты. Об этом говорится в исследовании «Ренессанс Жизнь» и «Авито Услуги», с результатами которого ознакомился RB.RU.

31% россиян постоянно откладывают запуск своего дела, еще 27% считают, что у них недостаточно знаний для этого, а у 22% отсутствует необходимый капитал. Еще 18% не хватает решительности, чтобы открыть свое дело. 4% боятся, что не найдут партнеров.

Каждый третий опрошенный предполагает, что ему может понадобиться сумма от 500 тыс. до 5 млн рублей. А 31% верит, что им удастся осуществить свои планы и за более скромный бюджет — 100-500 тыс. рублей.

Получить необходимую сумму, по мнению 62% респондентов, можно, если ежемесячно откладывать процент с дохода или подработок, 33% уверены, что это можно сделать за счет кредита, 16% — привлечения инвесторов, 10% — покупки акций известных компаний, 2% — с помощью страховых накопительных программ.

В исследовании участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах-миллионниках России.