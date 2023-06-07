Почти 70% компаний нарастили выручку в 2022 году

В 2022 году почти 70% компаний нарастили выручку: каждая третья из них увеличила показатель минимум на 50%. Активнее всего росли компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита, культуры и из области образования.
К таким выводам пришел сервис «Актион Финансы». Аналитики изучили данные 195 тыс. компаний с выручкой более 120 млн рублей, сдавших отчетность за 2022 год. Выборка включает представителей крупного, среднего и малого бизнеса, пишет Forbes.
По данным специалистов сервиса, треть компаний столкнулась с падением выручки. К таким предприятиям относятся те, что времено приостановили работу в 2022 году в связи со спецоперацией и последовавшими антироссийскими санкциями. Среди них также могли оказаться компании, которые работали с бизнесом, покинувшим российский рынок в прошлом году.
В 2022 году только 9% оказались в убытке. Треть предприятий отметила падение прибыли, при этом только 14% — более чем на 50%.
При этом 60% российских компаний смогли нарастить прибыль, из них почти половина — в полтора раза. Чаще всего в сфере обрабатывающей промышленности.
Фото на обложке: Unsplash
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