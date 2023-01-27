Водителей будут штрафовать по фото в новом приложении «Народный инспектор»

В 2024 году водителей смогут штрафовать по фотографиям в «Народном инспекторе» — специальном мобильном приложении для фиксации нарушений. Сервис на базе «Помощника Москвы» разработает группа компаний «Программный продукт», сообщил РБК.

Автомобилисты уже получают штрафы, оформленные с помощью снимков на смартфон, в Москве и других регионах, где есть местные приложения.

Общероссийский сервис поможет фиксировать гораздо больше нарушений ПДД, за которые можно будет наказывать. Перечень включен в техническое задание для разработчиков — решать, какие виды фиксации подключать и в каком порядке, будут в регионах.

Приложение должно уметь автоматически распознавать регистрационный знак, определять время нарушения и местоположение смартфона свидетеля, определять дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку транспортных средств.

В случае удачной фиксации нарушений и дальнейшего оформления постановления, пользователи получат бонусы. Их можно будет потратить на оплату проезда в общественном транспорте, парковки и другие цели.

Для запуска «Народного инспектора» придется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые узаконят использование смартфона в качестве инструмента фиксации.

В 2019 году Верховный суд запретил использование для тех же целей «Помощника Москвы», заявив, что мобильный телефон не может считаться автоматическим средством фиксации. Нарушения по линии ГИБДД приложение фиксировать перестало.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock