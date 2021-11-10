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NASA перенесло дату пилотируемого полета на Луну

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США перенесло дату пилотируемого полета на Луну с посадкой на нее на 2025 год.

NASA перенесло дату пилотируемого полета на Луну

Администратор NASA Билл Нельсон связал это с потерей времени работы со SpaceХ Илона Маска по контракту на разработку модуля для посадки на Луну из-за процесса по иску Blue Origin Джеффа Безоса, передает телеканал CNBC.

Кроме того, на перенос полета повлияли и технические сложности. Администрация бывшего президента Дональда Трампа в 2017 году определила 2024 год сроком высадки астронавтов на Луне, до этого цель ставилась на 2028 год. 

Blue Origin пыталась оспорить выбор SpaceX в качестве разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну. Компания Деффа Безоса тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics. Обе компании оспорили это решение в американской Счетной палате, но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin обратилась в суд.

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Фото на обложке: NASA

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