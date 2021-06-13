NASA представило ракету для полета людей на Луну

Космическое агентство NASA собрало первую из своих мощнейших ракет серии Space Launch System (SLS), которые доставят людей на Луну в этом десятилетии, пишет BBC News.
Инженеры Космического центра Кеннеди, который находится недалеко от мыса Канаверал во Флориде, завершили спуск 65-метровой основной ступени между двумя меньшими ракетами-носителями. Все три ключевых элемента ракеты оказались собраны вместе в стартовой конфигурации.
SLS состоит из масштабной основной ступени с топливными баками и четырьмя мощными двигателями, а также двумя 54-метровыми твердотопливными ракетными ускорителями. Они обеспечивают большую часть силы тяги, что позволяет SLS отталкиваться от земли в первые две минуты полета.
NASA планирует запустить SLS в первый полет в конце 2021 года. Миссия Artemis-1 доставит к Луне Orion — американский экипаж нового поколения. Однако при этом на борту не будет космонавтов. Инженеры намерены испытать объект до запуска в 2023 году людей на борту.
Artemis-1 станет первой миссией по высадке людей на Луну после Apollo 17 в 1972 году. Недавно NASA заключило контракт на создание посадочного модуля для Луны следующего поколения с компанией SpaceX, которая адаптирует дизайн своих ракет для этой цели.
Фото: NASA’s Artemis I mission
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Blue Origin продала место в частной космической миссии за $28 млн
- 2 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
- 3 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
- 4 Управление умным городом в Пекине и улучшение космической связи в NASA: блокчейн-дайджест
- 5 Подросток открыл новую планету во время стажировки в НАСА