NASA представило ракету для полета людей на Луну

Космическое агентство NASA собрало первую из своих мощнейших ракет серии Space Launch System (SLS), которые доставят людей на Луну в этом десятилетии, пишет BBC News.

Инженеры Космического центра Кеннеди, который находится недалеко от мыса Канаверал во Флориде, завершили спуск 65-метровой основной ступени между двумя меньшими ракетами-носителями. Все три ключевых элемента ракеты оказались собраны вместе в стартовой конфигурации.

SLS состоит из масштабной основной ступени с топливными баками и четырьмя мощными двигателями, а также двумя 54-метровыми твердотопливными ракетными ускорителями. Они обеспечивают большую часть силы тяги, что позволяет SLS отталкиваться от земли в первые две минуты полета.

NASA планирует запустить SLS в первый полет в конце 2021 года. Миссия Artemis-1 доставит к Луне Orion — американский экипаж нового поколения. Однако при этом на борту не будет космонавтов. Инженеры намерены испытать объект до запуска в 2023 году людей на борту.

Artemis-1 станет первой миссией по высадке людей на Луну после Apollo 17 в 1972 году. Недавно NASA заключило контракт на создание посадочного модуля для Луны следующего поколения с компанией SpaceX, которая адаптирует дизайн своих ракет для этой цели.

Фото: NASA’s Artemis I mission