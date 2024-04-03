NASA займется разработкой единого стандарта времени для Луны

Американские власти поручили NASA разработать единый стандарт времени для Луны и прочих космических объектов, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку руководителя Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара.
Как следует из записки, сейчас для человека на Луне земное время отстает в среднем на 58,7 микросекунды в сутки. Периодически случаются отклонения.
В документе также сказано, что отставание создает сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.
Подготовить план по внедрению единого времени на Луне предполагается к концу 2026 года.
«Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью», — приводит Reuters слова руководителя отдела космической связи и навигации NASA Кевина Коггинса.
На Земле часовые пояса стандартизированы UTC (Coordinated Universal Time), которое основано на атомных часах в разных точках планеты.
В OSTP отмечают, что на Луне также могут установить атомные часы, если в этом будет потребность.
Фото на обложке: Elena11 /
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