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NASA займется разработкой единого стандарта времени для Луны

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американские власти поручили NASA разработать единый стандарт времени для Луны и прочих космических объектов, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку руководителя Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара.

NASA займется разработкой единого стандарта времени для Луны

Как следует из записки, сейчас для человека на Луне земное время отстает в среднем на 58,7 микросекунды в сутки. Периодически случаются отклонения.

В документе также сказано, что отставание создает сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Подготовить план по внедрению единого времени на Луне предполагается к концу 2026 года.

«Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью», — приводит Reuters слова руководителя отдела космической связи и навигации NASA Кевина Коггинса.

На Земле часовые пояса стандартизированы UTC (Coordinated Universal Time), которое основано на атомных часах в разных точках планеты.

В OSTP отмечают, что на Луне также могут установить атомные часы, если в этом будет потребность.

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Фото на обложке: Elena11 / Shutterstock

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