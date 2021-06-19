NASA представило победителей конкурса космической 3D-печати

NASA выбрало победителей в конкурсе Vascular Tissue Challenge, который агентство объявило шесть лет назад. Цель проекта — ускорить исследования, которые приведут к созданию искусственных органов, пишет MIT Technology Review.

Перед участниками поставили задачу создать толстую, васкуляризированную ткань человеческого органа, способную выжить в течение 30 дней.

Победителями оказались команды Winston и WFIRM, обе из Института регенеративной медицины Университета Уэйк-Форест (Северная Каролина, США). Они использовали различные методы 3D-печати для создания выращенной в лаборатории ткани печени, которая удовлетворяла бы всем требованиям NASA и сохраняла при этом свои функции.

Два подхода различаются способом достижения васкуляризации — как кровеносные сосуды образуются внутри тела. В первом случае использовались трубчатые структуры, в другом — губчатые тканевые структуры для доставки питательных веществ в клетки и удаления отходов.

Одна из команд объяснила, что эта проблема актуальна для биоинженерии, поскольку печень, самый большой внутренний орган в организме, является одной из самых сложных тканей для репликации из-за большого количества выполняемых ею функций.

Проект, кроме востребованности в регенеративной медицине, может помочь астронавтам в будущих миссиях в дальний космос. Команда Winston, занявшая первое место, получит денежный приз в размере 300 тысяч долларов, а также возможность отправить свою разработку на Международную космическую станцию, где аналогичные исследования органов уже проводились.

Несмотря на то, что еще должно пройти достаточно много времени, чтобы астронавты могли имплантировать искусственные ткани или есть свои любимые бургеры, созданные на основе биоинженерии, 3D-биопечать уже начинает открывать такие возможности, отмечает MIT Technology Review.

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Фото: angellodeco / Shutterstock