NASA испытает на МКС печатающий лунным грунтом принтер

NASA доставила на МКС специальный 3D-принтер, способный печатать лунным грунтом – реголитом. Ученые хотят проверить породу на прочность и выяснить, можно ли из нее строить здания для будущей колонии.

О доставке специального груза на МКС пишет Universe Today.

Переданное на станцию оборудование предназначено для проведения различных экспериментов. Один из них – 3D-печать в условиях МКС с использованием необычного сырья – лунного грунта реголита.

Что именно астронавты будут печатать, не сообщается, однако эксперименты проводятся в рамках лунной программы NASA Artemis. Ученые опробуют технологию, чтобы понять, подходит ли лунная порода для изготовления из нее зданий для возведения колонии в будущем.

Принтер RRP будет работать вместе с другим 3D-принтером ManD, уже установленным на МКС. ManD используют на станции с 2016 года, в 2017-ом на нем напечатали антирадиационные щитки.

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Фото: Redwire Space