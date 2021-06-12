NASA начало прием предложений для двух частных полетов на МКС

NASA начало поиск предложений для двух новых полетов частных экипажей на Международную космическую станцию. Предполагается, что первая миссия может состояться между осенью 2022 года и серединой 2023 года, вторая — между серединой и концом 2023 года.
NASA стремится сделать космос доступным для большего количества людей, чем было когда-либо прежде, говорится в релизе агентства. По мнению агентства, подобные пилотируемые полеты могут помочь «создать надежную экономику на низкой околоземной орбите, где NASA является одним из множества заказчиков, а частный сектор лидирует».
Частная миссия включает в себя перевозку коммерческим кораблем частных астронавтов на космическую станцию, где они ведут деятельность на борту орбитальной лаборатории или коммерческой структуры. NASA позволяет проводить до двух краткосрочных частных полетов в год.
Агентство уточнило, что миссии должны проводиться при посредничестве американской компании, с использованием утвержденных американских транспортных космических кораблей.
«Чем больше людей летают в космос и делают больше различных вещей во время космических полетов, тем больше это привлекает внимание еще большего людей к действиям на низкой околоземной орбите, — сказал директор разработки коммерческих космических полетов в штаб-квартире NASA Фил Макалистер. — Это отражает растущий рынок, который мы и представляли, когда десять лет назад начали программу коммерческих экипажей».
Каждая из новых миссий может длиться до 14 дней. Предложения нужно предоставить до 9 июля. NASA планирует провести пресс-конференцию 22 июня для предварительного обсуждения предложений.
Сейчас космос стал загруженным более, чем когда-то раньше, пишет TechCrunch. Это стало возможным благодаря значительному снижению затрат на запуск — во многом благодаря технологии повторного использования ракет от SpaceX — а также целой новой экосистеме космических компаний, появившихся за последние пять лет.
Фото: Ingus Kruklitis./ Shutterstock
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