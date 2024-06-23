Против NASA подали иск на $80 тысяч из-за космического мусора

Семья Алехандро Отеро из штата Флорида обратилась в суд с иском против NASA на сумму $80 тысяч. Космический мусор пробил крышу их дома.

Как сообщает The Guardian, интересы семьи Отеро представляет юридическая компания Cranfill Sumner. В иске говорится, что 8 марта 2024 года в дом врезался обломок космического мусора, который повредил крышу и пол, а также мог задеть сына Дэниела, который находился в двух комнатах от места столкновения.

О том, что это был космический мусор, рассказало само NASA. В 2021 году американская миссия выбросила с МКС металлический поддон с использованными батареями.

Ожидалось, что он сгорит в атмосфере, однако обломок весом около 700 граммов и размером примерно 10 на 4 сантиметра уцелел и попал в дом в городе Нейплс.

Отеро требуют компенсацию убытков за незастрахованное имущество, вынужденный перерыв в работе, эмоциональные страдания и стоимость работы сторонних агентств.

«Если бы обломки упали на несколько фунтов в сторону, это могло бы привести к серьезным травмам или гибели», — рассказал адвокат семьи Мика Нгуен Уорти. Юрист добавил, что это дело призвано создать прецедент для исков о космическом мусоре.

У NASA будет шесть месяцев, чтобы ответить на претензию.

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