Против NASA подали иск на $80 тысяч из-за космического мусора

Семья Алехандро Отеро из штата Флорида обратилась в суд с иском против NASA на сумму $80 тысяч. Космический мусор пробил крышу их дома.
- Новости
Как сообщает The Guardian, интересы семьи Отеро представляет юридическая компания Cranfill Sumner. В иске говорится, что 8 марта 2024 года в дом врезался обломок космического мусора, который повредил крышу и пол, а также мог задеть сына Дэниела, который находился в двух комнатах от места столкновения.
О том, что это был космический мусор, рассказало само NASA. В 2021 году американская миссия выбросила с МКС металлический поддон с использованными батареями.
Ожидалось, что он сгорит в атмосфере, однако обломок весом около 700 граммов и размером примерно 10 на 4 сантиметра уцелел и попал в дом в городе Нейплс.
Отеро требуют компенсацию убытков за незастрахованное имущество, вынужденный перерыв в работе, эмоциональные страдания и стоимость работы сторонних агентств.
«Если бы обломки упали на несколько фунтов в сторону, это могло бы привести к серьезным травмам или гибели», — рассказал адвокат семьи Мика Нгуен Уорти. Юрист добавил, что это дело призвано создать прецедент для исков о космическом мусоре.
У NASA будет шесть месяцев, чтобы ответить на претензию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Управление умным городом в Пекине и улучшение космической связи в NASA: блокчейн-дайджест
- 2 Япония рассчитывает уменьшить зависимость от иностранных цифровых сервисов
- 3 Huawei представила HarmonyOS нового поколения
- 4 Соцсеть X покинул один из руководителей из-за давления Илона Маска
- 5 Кадровые перестановки в X, проект нулевого НДФЛ, цифровой суверенитет Японии: главное 23 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2024
25 июня 2024
25 июня 2024
25 июня 2024