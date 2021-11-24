NASA и SpaceХ запустили в космос зонд для столкновения с астероидом

NASA отправила в космос первый в истории комплекс для испытания системы защиты Земли от столкновений с космическими объектами. Космическому зонду-камикадзе DART предстоит врезаться в астероид. В космос комплекс доставит ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9.
Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября (09:21 мск 24 ноября). Конечная цель запуска — столкновение с астероидом. SpaceX вела трансляцию запуска в YouTube. NASA ведет прямую трансляцию полета.
Liftoff! pic.twitter.com/Kx5n6TwriC— SpaceX (@SpaceX) November 24, 2021
Это первое в истории испытание системы защиты Земли от столкновения с небесными объектами. В результате испытания NASA хочет узнать, как сильно подобное столкновение изменит траекторию астероида. Миссия получиал название DART (Double Asteroid Redirection Test — Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида).
После выхода в открытый космос зонд DART отделится от ракеты и «начнет погоню» за двойным астероидом Дидим-Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Ожидается, что аппарат столкнется с меньшим из них — Диморфом — на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года.
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Фото на обложке: Sundry Photography /
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