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NASA и SpaceХ запустили в космос зонд для столкновения с астероидом

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

NASA отправила в космос первый в истории комплекс для испытания системы защиты Земли от столкновений с космическими объектами. Космическому зонду-камикадзе DART предстоит врезаться в астероид. В космос комплекс доставит ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9.

NASA и SpaceХ запустили в космос зонд для столкновения с астероидом

Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября (09:21 мск 24 ноября). Конечная цель запуска — столкновение с астероидом. SpaceX вела трансляцию запуска в YouTube. NASA ведет прямую трансляцию полета.

Это первое в истории испытание системы защиты Земли от столкновения с небесными объектами. В результате испытания NASA хочет узнать, как сильно подобное столкновение изменит траекторию астероида. Миссия получиал название DART (Double Asteroid Redirection Test — Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида).

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от ракеты и «начнет погоню» за двойным астероидом Дидим-Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Ожидается, что аппарат столкнется с меньшим из них — Диморфом — на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года.

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Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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