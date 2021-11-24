NASA отправила в космос первый в истории комплекс для испытания системы защиты Земли от столкновений с космическими объектами. Космическому зонду-камикадзе DART предстоит врезаться в астероид. В космос комплекс доставит ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9.

NASA и SpaceХ запустили в космос зонд для столкновения с астероидом