NASA создаст план действий в случае столкновения астероида с Землей

Сотрудники Координационного управления планетарной защиты NASA (PDCO), а также другие исследователи космоса займутся моделированием реакции на возможное столкновение астероида с Землей.

Планирование будет проходить в рамках седьмой конференции Международной академии астронавтики (International Academy of Astronautics) по планетарной защите.

Исследователи отработают модели поведения для космических агентств, правительств и обычных людей в экстренной ситуации. В течение пяти дней они будут моделировать сценарий удара в развитии событий. Полученные ответы планируется адаптировать к данным, которые могут поступать в такой ситуации.

«Каждый раз, участвуя в учениях такого рода, мы узнаем больше о том, кто является ключевыми фигурами в случае стихийного бедствия, а также кто должен знать, какая информация будет поступать и когда, — сказал офицер NASA по планетарной защите Линдли Джонсон (цитата Digital Trends). — Эти учения в конечном итоге способствуют общению членов сообщества планетарной защиты друг с другом, а также с правительствами, чтобы обеспечить согласованность общих действий, если в будущем будет выявлена ​​потенциальная угроза столкновения».

Целью учений исследователи называют выработку части стратегии защиты планеты. «Гипотетические упражнения на случай столкновения с астероидом дают возможность подумать о том, как мы будем реагировать в случае обнаружения значительного астероида и ситуации высокой вероятности его столкновения с нашей планетой, — сказал доктор Пол Чодас, директор Центра реактивного движения NASA. — Исследования околоземных объектов» (CNEOS). — Детали сценария — например, вероятность столкновения с астероидом, место и время возможного столкновения — будут передаваться участникам в виде серии шагов в дни конференции, чтобы смоделировать, как может развиваться реальная ситуация».

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