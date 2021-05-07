Космическая музыка: NASA опубликовала звук полета вертолета «Ingenuity» на Марсе

NASA впервые опубликовала звук, полученный во время миссии на Марсе. Теперь каждый может услышать, как на «красной планете» звучит полет вертолета «Ingenuity». Похоже на помехи при телефонной связи.
Аудиозапись шума лопастей вертолета, записанного микрофоном марсохода, NASA разместила на своей сайте.
NASA Jet Propulsion Laboratory / Youtube.com
«Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», – сказал научный руководитель проекта SuperCam Mars Дэвид Мимун.
В NASA сообщили, что ученые выделили 84-герцовый звук движения лопасти вертолета уменьшив частоты ниже 80 Гц и выше 90 Гц, а потом увеличив громкость оставшегося сигнала.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
- 2 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
- 3 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
- 4 Управление умным городом в Пекине и улучшение космической связи в NASA: блокчейн-дайджест
- 5 Подросток открыл новую планету во время стажировки в НАСА