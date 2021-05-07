Космическая музыка: NASA опубликовала звук полета вертолета «Ingenuity» на Марсе

NASA впервые опубликовала звук, полученный во время миссии на Марсе. Теперь каждый может услышать, как на «красной планете» звучит полет вертолета «Ingenuity». Похоже на помехи при телефонной связи.

Аудиозапись шума лопастей вертолета, записанного микрофоном марсохода, NASA разместила на своей сайте.

NASA Jet Propulsion Laboratory / Youtube.com

«Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», – сказал научный руководитель проекта SuperCam Mars Дэвид Мимун.

В NASA сообщили, что ученые выделили 84-герцовый звук движения лопасти вертолета уменьшив частоты ниже 80 Гц и выше 90 Гц, а потом увеличив громкость оставшегося сигнала.

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