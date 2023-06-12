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Nasdaq приобретает разработчика ПО Adenza у Thoma Bravo за $10,5 млрд

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Технологическая компания Nasdaq, обслуживающая мировую финансовую систему, объявила о заключении соглашения с Thoma Bravo о приобретении поставщика критически важного программного обеспечения для управления рисками Adenza за $10,5 млрд ($5,75 млрд наличными, остальное — в обыкновенных акциях Nasdaq). 

Nasdaq приобретает разработчика ПО Adenza у Thoma Bravo за $10,5 млрд

Пресс-служба компании сообщает, что сделка позволит Nasdaq увеличить обслуживаемый адресный рынок c $10 млрд до $34 млрд. Также предполагается, что после закрытия сделки управляющий партнер Thoma Bravo Холден Спат войдет в Совет директоров Nasdaq.

Adenza — быстрорастущая компания-разработчик программного обеспечения, созданная путем объединения двух уважаемых мировых брендов Calypso и AxiomSL. У фирмы «привлекательный финансовый профиль»: ожидаемая выручка в 2023 году — $590 млн (ежегодный прирост выручки составляет 15-18%).

Ожидается, что добавление Adenza улучшит и без того сильный финансовый профиль Nasdaq за счет увеличения выручки от решений для бизнеса с 71% от общей выручки сегодня до 77% в 2023 году.

«С Adenza у нас будет более полный набор необходимого программного обеспечения и технологических решений, которые упрощают и повышают эффективность управления рисками и соблюдения нормативных требований для наших клиентов», — прокомментировал президент отдела рыночных платформ Nasdaq Тал Коэн.

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами, и ожидается, что она завершится в течение шести-девяти месяцев.

Фото на обложке: Unsplash

 

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