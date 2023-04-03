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Фондовый индекс высокотехнологичных компаний показал лучший квартал за последние три года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фондовый индекс Nasdaq Composite, отслеживающий динамику акций ведущих мировых высокотехнологичных компаний, показал лучший квартал за последние три года. За три месяца индекс вырос на 17%, в основном за счет подорожания акций Nvidia, Tesla и Warner Bros.

Фондовый индекс высокотехнологичных компаний показал лучший квартал за последние три года

Nasdaq Composite за первые три месяца 2023 года показал лучшую квартальную доходность с 2020 года, отмечает Business Insider.

В первом квартале текущего года Nasdaq Composite вырос на 17% до 12,1 тыс. пунктов. Издание подчеркивает, что этот квартальный показатель оказался лучшим со времен, когда акции высокотехнологичных компаний начали стремительно расти на фоне развития пандемии COVID-19.

Индекс вырос благодаря подорожанию акций Nvidia, Tesla, Warner Bros Discovery, Align Technology. За первый квартал 2023 года рыночные котировки этих компаний увеличились на 58%-90%. Акции таких гигантов, как Apple, Amazon, Google и Microsoft выросли в цене на 17-26%.

Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock

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