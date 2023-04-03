Фондовый индекс Nasdaq Composite, отслеживающий динамику акций ведущих мировых высокотехнологичных компаний, показал лучший квартал за последние три года. За три месяца индекс вырос на 17%, в основном за счет подорожания акций Nvidia, Tesla и Warner Bros.

Фондовый индекс высокотехнологичных компаний показал лучший квартал за последние три года