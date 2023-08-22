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Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon на решение о делистинге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon на решение о делистинге. Маркетплейс вошел в список компаний, ценные бумаги которых Nasdaq решила снять с торгов – «Яндексу» и Qiwi удалось оспорить это решение, жалобы HeadHunter и Ozon были отклонены.

Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon на решение о делистинге

Биржа Nasdaq отклонила вторую апелляцию Ozon на решение о делистинге ее акций. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.

«18 августа мы получили решение Наблюдательного совета, подтверждающее решение Комиссии», – говорится в сообщении маркетплейса.

Делистинг акций с Nasdaq не повлияет на работу компании, уточнили в Ozon. Ценные бумаги не исключат из листинга до тех пор, пока не истечет срок периодов обжалования, добавили там.

Ранее Nasdaq решил провести делистинг ценных бумаг четырех российских компаний. «Яндекс» оспорил решение, Qiwi согласился разделить бизнес на российский и международный, чтобы сохранить листинг, жалобу HeadHunter биржа отклонила.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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