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Индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума на фоне данных о возможном снижении ставки ФРС США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума. Инвесторы показывают оптимистичный настрой на фоне сведений о том, что в следующем году ФРС США понизит ключевую ставку. Вверх пошел также S&P 500 – ключевой индекс фондового рынка.

Индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума на фоне данных о возможном снижении ставки ФРС США

Фондовый индекс Nasdaq 100, который отслеживают динамику акции 100 крупнейших компаний, входящих в индекс Nasdaq, поднялся во вторник до исторического максимума. По актуальным на момент публикации данным, Nasdaq 100 составляет 16789 пунктов, что свидетельствует о росте на 0,4% в течение торговой сессии.

Американские фондовые индексы растут на фоне заявлений руководителя Федерального резервного банка о том, что в 2024 году Федеральная резервная система США возможно начнет снижать ключевую ставку, если инфляционное давление стабилизируется.

Также на рост фондового рынка влияют данные о вводе нового жилья в США. Правительство Штатов опубликовало данные, говорящие об увеличении на 14,8% в годовом исчислении объемов ввода жилья.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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