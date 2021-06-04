«Наш личный Илон Маск»: Слова Путина вызвали скачок на Мосбирже

Телеведущая Ксения Собчак назвала президента России Владимира Путина «наш личный Илон Маск», обратив внимание на резкий рост стоимости акций «Газпрома» на Мосбирже после слов главы государства о завершении первой нитки «Северного потока-2».

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что строительство первой нитки трубопровода «Северный поток-2» завершено. После этого акции «Газпрома» на Мосбирже начали резко начали расти.

Так, котировки обновили максимум с 2008 года, достигнув, по данным на 14:41, стоимости в 274,25 рубля (+1%), максимум сделок составил 274,59 рубля.

«Прямо наш личный Илон Маск», — прокомментировала в своём Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак.

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Фото: Potorochin/Depositphotos