Российские разработчики создадут альтернативный магазин приложений для смартфонов Apple

Разработчики отечественного магазина приложений NashStore планируют создать российский стор для операционной системы iOS, сообщают «Известия».
В конце января корпорация Apple анонсировала изменения, согласно которым владельцы iPhone получат возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Изначально возможность предоставят только жителям ЕС*.
«Мы планируем создать российский магазин приложений для операционной системы iOS — NashStore», — сообщил «Известиям» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
По его словам, региональные ограничения при этом можно будет обойти. Щельцин пояснил, что при активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. И если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему будет показываться экран из российского списка приложений для предустановки, хотя в Евросоюзе эти нормы не действуют.
Точно такая же история возможна и с маркетплейсами, считает эксперт. Для того, чтобы они заработали на территории РФ, необходимо будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы.
Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что выбор другого региона может дать пользователю доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать приложения для РФ ему снова придется изменять настройки. При этом при смене региона могут не работать, например, музыка или кино в российских приложениях.
В Apple на запрос издания о том, будут ли работать альтернативные магазины в РФ, не ответили.
- *В конце августа 2023 года в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках. Теперь Еврокомиссия проверяет 19 крупных платформ (в их числе TikTok, X, Google и другие) на предмет выполнения правил и применяет к ним санкции при обнаружении нарушений.
- В частности, до 7 марта 2024 года Apple должна разрешить работу альтернативных маркетплейсов на iOS.
- В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства подготовить аналогичный европейскому законопроект, который бы обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов на iPhone. В 2023 году министр говорил, что «такой законопроект уже готов и сейчас его дорабатывают».
Фото на обложке: Unsplash
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