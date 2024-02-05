Российские разработчики создадут альтернативный магазин приложений для смартфонов Apple

В конце января корпорация Apple анонсировала изменения, согласно которым владельцы iPhone получат возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Изначально возможность предоставят только жителям ЕС*.

«Мы планируем создать российский магазин приложений для операционной системы iOS — NashStore», — сообщил «Известиям» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, региональные ограничения при этом можно будет обойти. Щельцин пояснил, что при активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. И если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему будет показываться экран из российского списка приложений для предустановки, хотя в Евросоюзе эти нормы не действуют.

Точно такая же история возможна и с маркетплейсами, считает эксперт. Для того, чтобы они заработали на территории РФ, необходимо будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы.

Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что выбор другого региона может дать пользователю доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать приложения для РФ ему снова придется изменять настройки. При этом при смене региона могут не работать, например, музыка или кино в российских приложениях.

В Apple на запрос издания о том, будут ли работать альтернативные магазины в РФ, не ответили.

*В конце августа 2023 года в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках. Теперь Еврокомиссия проверяет 19 крупных платформ (в их числе TikTok, X, Google и другие) на предмет выполнения правил и применяет к ним санкции при обнаружении нарушений.

В частности, до 7 марта 2024 года Apple должна разрешить работу альтернативных маркетплейсов на iOS.

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства подготовить аналогичный европейскому законопроект, который бы обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов на iPhone. В 2023 году министр говорил, что «такой законопроект уже готов и сейчас его дорабатывают».

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