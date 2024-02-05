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Российские разработчики создадут альтернативный магазин приложений для смартфонов Apple

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Разработчики отечественного магазина приложений NashStore планируют создать российский стор для операционной системы iOS, сообщают «Известия».

Российские разработчики создадут альтернативный магазин приложений для смартфонов Apple

В конце января корпорация Apple анонсировала изменения, согласно которым владельцы iPhone получат возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Изначально возможность предоставят только жителям ЕС*.

«Мы планируем создать российский магазин приложений для операционной системы iOS — NashStore», — сообщил «Известиям» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, региональные ограничения при этом можно будет обойти. Щельцин пояснил, что при активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. И если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему будет показываться экран из российского списка приложений для предустановки, хотя в Евросоюзе эти нормы не действуют.

Точно такая же история возможна и с маркетплейсами, считает эксперт. Для того, чтобы они заработали на территории РФ, необходимо будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы.

Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что выбор другого региона может дать пользователю доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать приложения для РФ ему снова придется изменять настройки. При этом при смене региона могут не работать, например, музыка или кино в российских приложениях.

В Apple на запрос издания о том, будут ли работать альтернативные магазины в РФ, не ответили.

  • *В конце августа 2023 года в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках. Теперь Еврокомиссия проверяет 19 крупных платформ (в их числе TikTok, X, Google и другие) на предмет выполнения правил и применяет к ним санкции при обнаружении нарушений.
  • В частности, до 7 марта 2024 года Apple должна разрешить работу альтернативных маркетплейсов на iOS.
  • В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства подготовить аналогичный европейскому законопроект, который бы обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов на iPhone. В 2023 году министр говорил, что «такой законопроект уже готов и сейчас его дорабатывают».

Фото на обложке: Unsplash

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