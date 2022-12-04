В магазинах «Светофор» появилась «настоящая» Coca-Cola со свежей датой выпуска

Свежая Coca-Cola с датой выпуска в октябре/ноябре 2022 года со знакомой этикеткой и указанием, что напиток приготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company», появилась в нескольких розничных московских магазинах.
Такое неожиданное появление вызвало вопросы, поскольку Coca-Cola Company и ее ботлер прекратили выпуск напитка на территории РФ. РБК провел расследование и выяснил подробности.
- В двух дискаунтерах«Светофор» — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых — найдены двухлитровые бутылки «настоящей» колы от 5 октября и 3 ноября.
- В магазине «Продукты» в районе Соколиной Горы заметили литровую колу от 17 ноября.
На этикетках в качестве производителя указывается как раз ботлер Coca-Cola Company — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — и адреса, по которым действительно ранее располагалась офисы компании Multon Partners (именно так теперь называется Coca-Cola HBC Россия).
Со сменой названия, впрочем, поменялся и юридический адрес, поэтому на этикетках размещены устаревшие данные.
В офисе производителя «Добрый Cola» журналистов РБК заверили, что Multon Partners не выпускал никаких имитаций «настоящей» колы, следовательно, это не оригинальная продукция.
Она и не может быть таковой, поскольку на рынке отсутствует сироп-концентрат, без которого не изготовить классическую Coca-Cola.
РБК направил ряд запросов о комментариях: в сеть «Светофор» — с просьбой прокомментировать произошедшее, в Роспотребнадзор — с вопросом, не поступали ли в ведомство жалобы на аналогичные поддержки, а также в «Магнит», X5 Group, «Ленту», «Ашан», Metro Cash&Carry и «Азбуку вкуса» — с гипотезой, что там тоже могла появиться кола неизвестного происхождения.
Ответов пока не поступило,
Фото на обложке: Unsplash
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