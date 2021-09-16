Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Natura Siberica подала иск к Ирине Трубниковой почти на 1,7 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» к совладелице компании Ирине Трубниковой. Иск зарегистрирован, но пока не принят к рассмотрению.

Natura Siberica подала иск к Ирине Трубниковой почти на 1,7 млрд рублей

Заявление поступило 16 сентября. «Натура Сиберика» требует с первой супруги основателя компании Ирины Трубниковой почти 1,7 млрд рублей.

Производитель заявил, что Ирина Трубникова была и до сих пор является лицом, которое определяет действия компании. В 2020-2021 годах она совершила незаконные и недобросовестные сделки и другие действия, которые причинили компании значительный ущерб и лишили его основных активов, заявили RB.ru в пресс-службе компании. 

«Иски поданы в целях защиты бизнеса, нормализации деятельности компании и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — говорится в документе.

В картотеке еще два иска, которые поступили в тот же день. В обоих истцом значится доверительный управляющий компании Григорий Жданов. В одном из заявлений значится основная структура группы  — ООО «Первое решение», в другом — ООО «Натура Сиберика». 

Предприниматель Андрей Трубников скончался 7 января 2021 года. После этого началась борьба за доли в компании среди наследников.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Natura Siberica

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Нам хотелось сделать сеть Natura Siberica, потому что все, чем была богата Россия, убили»
  2. 2 Минфин предложил повысить ставки по налогу на прибыль до 30%
  3. 3 Судебные приставы займутся принудительным взысканием штрафов с Twitter
  4. 4 Еще четыре российских приложения станут обязательными для предустановки на смартфоны
  5. 5 Суд обязал «Делимобиль» принимать от клиентов наличные
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2021

Питч-сессия «DigitalHealth»

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма