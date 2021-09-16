Natura Siberica подала иск к Ирине Трубниковой почти на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» к совладелице компании Ирине Трубниковой. Иск зарегистрирован, но пока не принят к рассмотрению.

Заявление поступило 16 сентября. «Натура Сиберика» требует с первой супруги основателя компании Ирины Трубниковой почти 1,7 млрд рублей.

Производитель заявил, что Ирина Трубникова была и до сих пор является лицом, которое определяет действия компании. В 2020-2021 годах она совершила незаконные и недобросовестные сделки и другие действия, которые причинили компании значительный ущерб и лишили его основных активов, заявили RB.ru в пресс-службе компании.

«Иски поданы в целях защиты бизнеса, нормализации деятельности компании и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — говорится в документе.

В картотеке еще два иска, которые поступили в тот же день. В обоих истцом значится доверительный управляющий компании Григорий Жданов. В одном из заявлений значится основная структура группы — ООО «Первое решение», в другом — ООО «Натура Сиберика».

Предприниматель Андрей Трубников скончался 7 января 2021 года. После этого началась борьба за доли в компании среди наследников.

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Фото: Natura Siberica