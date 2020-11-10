Владелец Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» вложит в производство облепихи 1,2 млрд рублей

Производитель косметики и бытовой химии Андрей Трубников займется высадкой облепихи под Кызылом. Рядом с плантациями планируется открыть гостиницу с кафе и производство соков. Об этом сообщает РБК.

Основатель группы «Первое решение» Трубников высадит крупную плантацию облепихи рядом с озером Чагытай в Республике Тыва. На участке площадью 150 га появятся 10 тысяч ягодных кустов, в перспективе посадки увеличат до полумиллиона растений.

Неподалеку в индустриальном парке Кызыла возведут фабрику косметики из облепихового масла и трав-эндемиков. Группа «Первое решение» планирует выпускать 400 тысяч флаконов готовой продукции в сутки.

Старт производства намечен на осень будущего года. Проект внесут в программу социально-экономического развития республики.

Сейчас органическое сырье для косметики поставляется из Франции. Собственное ягодное производство позволит закрыть нужды компании и запустить новый бренд Tuva Balms, предназначенный на экспорт.

По расчетам Трубникова, на плантации, фабрику и другие объекты потребуется около 1,2 млрд рублей. Компания рассчитывает на банковские кредиты и не исключает возможность создания совместного предприятия.

Фото: Pixabay