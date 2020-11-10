Владелец Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» вложит в производство облепихи 1,2 млрд рублей

Производитель косметики и бытовой химии Андрей Трубников займется высадкой облепихи под Кызылом. Рядом с плантациями планируется открыть гостиницу с кафе и производство соков. Об этом сообщает РБК.
Основатель группы «Первое решение» Трубников высадит крупную плантацию облепихи рядом с озером Чагытай в Республике Тыва. На участке площадью 150 га появятся 10 тысяч ягодных кустов, в перспективе посадки увеличат до полумиллиона растений.
Неподалеку в индустриальном парке Кызыла возведут фабрику косметики из облепихового масла и трав-эндемиков. Группа «Первое решение» планирует выпускать 400 тысяч флаконов готовой продукции в сутки.
Старт производства намечен на осень будущего года. Проект внесут в программу социально-экономического развития республики.
Сейчас органическое сырье для косметики поставляется из Франции. Собственное ягодное производство позволит закрыть нужды компании и запустить новый бренд Tuva Balms, предназначенный на экспорт.
По расчетам Трубникова, на плантации, фабрику и другие объекты потребуется около 1,2 млрд рублей. Компания рассчитывает на банковские кредиты и не исключает возможность создания совместного предприятия.
Фото: Pixabay
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