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Покупкой доли в Natura Siberica заинтересовался глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев присоединился к переговорам о распределении долей в компании Natura Siberica. В переговорах также участвуют АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски.

Покупкой доли в Natura Siberica заинтересовался глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев

Грачев и АФК «Система» хотят поделить доли в компании между собой и «выкупают Дерипаску», сообщил Forbes со ссылкой на источник.

Ранее было известно только о двух интересантах покупки долей в Natura Siberica — АФК «Система» и En+ Group. «Система» ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей, а бывшие структуры Дерипаски взыскали с Natura Siberica более 2,8 млрд рублей в пользу сгоревшего завода ДОЗАКЛ, помещения которого арендовала косметическая компания.

Третья жена Трубникова Анастасия тоже смогла договориться о продаже доли, которую она должна получить при распределении наследства. Как сообщалось ранее, первоначально покупателем ее доли должна была выступить Proxima Capital Group, которая в последствии уступила АФК «Система».

В «Полюсе» сообщили, что ни сама компания, ни ее дочерние структуры не участвуют в переговорах о разделе долей в Natura Siberica. По данным издания, в переговорах о разделе долей Natura Siberica Грачев участвует не от имени «Полюса» — покупка доли в косметической компании станет личной инвестицией Грачева. 

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Фото на обложке: sportpoint / Shutterstock

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