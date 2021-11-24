Покупкой доли в Natura Siberica заинтересовался глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев

Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев присоединился к переговорам о распределении долей в компании Natura Siberica. В переговорах также участвуют АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски.
Грачев и АФК «Система» хотят поделить доли в компании между собой и «выкупают Дерипаску», сообщил Forbes со ссылкой на источник.
Ранее было известно только о двух интересантах покупки долей в Natura Siberica — АФК «Система» и En+ Group. «Система» ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей, а бывшие структуры Дерипаски взыскали с Natura Siberica более 2,8 млрд рублей в пользу сгоревшего завода ДОЗАКЛ, помещения которого арендовала косметическая компания.
Третья жена Трубникова Анастасия тоже смогла договориться о продаже доли, которую она должна получить при распределении наследства. Как сообщалось ранее, первоначально покупателем ее доли должна была выступить Proxima Capital Group, которая в последствии уступила АФК «Система».
В «Полюсе» сообщили, что ни сама компания, ни ее дочерние структуры не участвуют в переговорах о разделе долей в Natura Siberica. По данным издания, в переговорах о разделе долей Natura Siberica Грачев участвует не от имени «Полюса» — покупка доли в косметической компании станет личной инвестицией Грачева.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: sportpoint /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Нам хотелось сделать сеть Natura Siberica, потому что все, чем была богата Россия, убили»
- 2 Самые интересные венчурные сделки России за неделю: обзор
- 3 Стартап студента Физтеха по уменьшению иностранного акцента в речи привлек $105 тыс. от Berkeley SkyDeck
- 4 «Сбер» купил сервис виртуальных топливных карт Fuelup
- 5 Американская игровая студия Pocket Size Games привлекла $2 млн от Green Grey Димы Морозова
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021