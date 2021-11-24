Покупкой доли в Natura Siberica заинтересовался глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев

Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев присоединился к переговорам о распределении долей в компании Natura Siberica. В переговорах также участвуют АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски.

Грачев и АФК «Система» хотят поделить доли в компании между собой и «выкупают Дерипаску», сообщил Forbes со ссылкой на источник.

Ранее было известно только о двух интересантах покупки долей в Natura Siberica — АФК «Система» и En+ Group. «Система» ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей, а бывшие структуры Дерипаски взыскали с Natura Siberica более 2,8 млрд рублей в пользу сгоревшего завода ДОЗАКЛ, помещения которого арендовала косметическая компания.