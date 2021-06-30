СМИ узнали о планах АФК «Система» купить долю в Natura Siberica

АФК «Система» ведет переговоры о покупке доли в производителе косметики Natura Siberica. Об этом рассказали три источника The Bell и РБК. На фоне конфликта из-за наследства и судебного процесса компания оценивается в сумму до $100 млн.

В переговорах с инвестиционной компанией участвуют как минимум первая жена Андрея Трубникова Ирина и двое ее детей. После продажи своих долей они не планируют участвовать в управлении бизнесом, уточнили источники. Об этом рассказали два источника The Bell.

Ирине Трубниковой принадлежат доли во всех юрлицах Natura Siberica. В целом ее доля в группе составляет около 40%.

Дети Трубниковой при распределении наследства, срок принятия которого истекает 7 июля, должны будут получить по 15%. Таким образом, даже если АФК «Система» договорится только с этой группой родственников, она станет контролирующим акционером, пишет The Bell. Как своими долями хотят распорядиться вторая и третья жены Трубникова и их дети, неизвестно.

По данным одного из собеседников издания, покупкой доли в Natura Siberica интересовались еще несколько крупных предпринимателей, но к этому времени были достигнуты предварительные договоренности с АФК «Система».

Сейчас компания оценивается максимум в $100 млн, заявил один из источников.

Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров в беседе с изданием самой оптимистичной оценкой назвал $70–100 млн. Столько бизнес, по его словам, стоил бы, если бы в компании не было акционерного конфликта и она не участвовала в громком судебном процессе. Сам основатель Natura Siberica оценивал свою компанию в $500 млн.

Информацию о начале переговоров подтвердил и источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Пресс-служба Natura Siberica не смогла оперативно ответить на вопросы The Bell.

После смерти Андрея Трубникова его родственники не смогли договориться, кто будет управлять бизнесом, пока рассматривается наследственное дело. В итоге операционный контроль формально получил основатель и президент агентства «Сезар Консалтинг» Борис Любошиц, назначенный нотариусом доверительным управляющим долями Трубникова.

Родственники пытались добиться отстранения Любошица, но не смогли.

Судебный процесс начался еще при жизни Андрея Трубникова. Он связан с разрушительным пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где Natura Siberica арендовала помещения. Сначала в суд подала компания «Эн+ Рециклинг», на которую были оформлены энергоснабжающие активы завода. Затем еще одним истцом стал ДОЗАКЛ.

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Фото: официальная страничка Natura Siberica в Facebook