НАУФОР предложила критерии для выявления сделок с манипуляциями

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) разработала критерии, которые помогут выявить сделки с признаками манипуляции.

Рабочая группа организации по вопросам противодействия злоупотребления на рынке ценных бумаг предложила критерии для определения потенциально нестандартных сделок. Пороговые значение критериев установлены на основании статистических данных.

В перечне содержатся рекомендации для выявления сделок с признаками манипуляций, в том числе, с определением пороговых значений следующих практик:

Искусственное формирование цены финансового инструмента, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору;

однонаправленное существенное изменение стоимости, не связанное с новостями и корпоративными событиями;

создание участником торгов ложного спроса или предложения через выставление крупной заявки или нескольких мелких без намерения их исполнить. Речь идет о недобросовестных практиках Momentum ignition, Spoofing, а также Layering;

недобросовестное исполнение маркет-мейкером обязательств ради вознаграждения;

формирование ложного спроса или предложения за счет сделок в противоположных направлениях по договоренности или аффилированным расчетам (Wash-trading);

сделки по предварительному сговору, которые приводят к существенному изменению спроса или предложения, цены либо объема торгов инструментами.

В ассоциации пояснили, что данные критерии разработали для помощи членам НАУФОР и противодействия неправомерному использованию инсайдерских данных и манипулированию рынком.

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