Многоцелевой модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту

Лабораторный исследовательский модуль «Наука» успешно вышел на околоземную орбиту. Запуск производили с Байконура на ракете-носителе «Протон-М».

В автономном полете модуль пробудет восемь дней и, согласно расчетам, 29 июля пристыкуется к МКС. За счет модуля «Наука» увеличится площадь российского сегмента Международной космической станции.

«Появится около 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля. Они позволят проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС», – сообщили ранее в «Роскосмосе».

Запуск «Науки» переносили с 2007 года, а разработка модуля началась еще в 1995 году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Роскосмос»