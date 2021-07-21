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Многоцелевой модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лабораторный исследовательский модуль «Наука» успешно вышел на околоземную орбиту. Запуск производили с Байконура на ракете-носителе «Протон-М».

Многоцелевой модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту

В автономном полете модуль пробудет восемь дней и, согласно расчетам, 29 июля пристыкуется к МКС. За счет модуля «Наука» увеличится площадь российского сегмента Международной космической станции.

«Появится около 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля. Они позволят проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС», – сообщили ранее в «Роскосмосе».

Запуск «Науки» переносили с 2007 года, а разработка модуля началась еще в 1995 году. 

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Фото: «Роскосмос»

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