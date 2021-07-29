Российский исследовательский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС по штатному расписанию в 16:30 мск и стал первым новый отечественный модуль космический станции за последние 11 лет.
Прямую трансляцию стыковки вел канала NASA на Youtube.
Модуль встал на место затопленного 26 июля стыковочного отсека-модуля «Пирс». Стыковку модуля с МКС откладывали из-за неполадок с двигателями.
«Наука» – это многоцелевой исследовательский модуль, ориентированный больше на проведение исследований и экспериментов. Разработку модуля начали в 1995 году. Запустить его планировали в 2007 году, но запуск постоянно откладывали из-за, в частности, проблем с финансированием.
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Фото: NASA / YouTube
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