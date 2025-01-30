Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Наумов и Шишкова погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне
Чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также еще четырнадцать фигуристов погибли при крушении самолета в США, сообщил NBC News директор Бостонского клуба фигурного катания Даг Зегибе.
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По словам Зегибе, шесть жертв трагедии непосредственно работали в его клубе: два тренера, два фигуриста и две женщины — матери фигуристов.
Погибшие Шишкова и Наумов с 1998 года проживали в Соединенных Штатах, где тренировали молодых фигуристов, пишет The Washington Post. Бостонский клуб фигурного катания определил Шишкову и Наумова в качестве тренеров в свой штат. Наумов был тренером национальной сборной США, тренировал победителей чемпионатов и готовил участников к международным соревнованиям, в то время как Шишкова была помощником тренера многих чемпионов США, уточняет издание.
Авиакатастрофа произошла накануне вечером. Как пишет The Washington Post, самолет авиакомпании American Airlines, летевший рейсом Канзас-Вашингтон, столкнулся с вертолетом Вооруженных сил США Black Hawk. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак. Инцидент произошел вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана.
По данным авиакомпании American Airlines, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В военном вертолете были три американских солдата, отметили в беседе с WP два неназванных чиновника Минобороны США. Поисково-спасательная операция продолжается, по данным NBC News, были найдена тела как минимум 28 пассажиров.
Ранее источник ТАСС сообщил, что на борту самолета были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
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