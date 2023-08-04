ТЦ «Наутилус» рядом с Лубянкой выставили на торги

Торговый центр «Наутилус» на Никольской улице возле станции метро «Лубянка» в Москве выставили на продажу, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Сбер-АТС» и ГИС «Торги». Начальная цена — 2,533 млрд рублей.
Торги назначены на 31 августа, шаг аукциона составит 1%. Продает объект территориальное управление Росимущества по Москве как арестованную за задолженность недвижимость.
Площадь объекта, построенного в 1999 году, составляет около 6,6 тыс. кв. м. Внешний вид здания не раз подвергалась критике за несоответствие архитектурной ткани окружающего пространства.
Как пишут «Ведомости», сейчас здание находится во владении компании ТДН. Фактический собственник — бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, который является фигурантом уголовного дела о хищении 14,5 млрд рублей. В 2020 году он был заочно приговорен к 14 годам заключения. Сам Бородин не проживает в России.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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