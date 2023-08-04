Торговый центр «Наутилус» на Никольской улице возле станции метро «Лубянка» в Москве выставили на продажу, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Сбер-АТС» и ГИС «Торги». Начальная цена — 2,533 млрд рублей.

ТЦ «Наутилус» рядом с Лубянкой выставили на торги