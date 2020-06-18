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Открыт набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань»

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Астраханский технопарк FABRIKA открыли набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань» для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

Открыт набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань»

Трехнедельная программа для молодых стартапов и будущих лидеров научно-технологических проектов, поможет ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы институтов инновационного развития. 

За время программы участники:

  • получат инструменты для развития своего продукта;
  • научатся разрабатывать бизнес-модель;
  • проанализируют реальные потребности потенциальных клиентов;
  • отработают алгоритмы упаковки технологических проектов под требования венчурных инвесторов и индустриальных партнеров.

По итогам программы участники получают два сертификата – от Открытого университета Сколково и сертификат о прохождении преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям.

Прием заявок продлится до 14 августа на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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