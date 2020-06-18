Открыт набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань»
Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Астраханский технопарк FABRIKA открыли набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань» для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.
Трехнедельная программа для молодых стартапов и будущих лидеров научно-технологических проектов, поможет ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы институтов инновационного развития.
За время программы участники:
- получат инструменты для развития своего продукта;
- научатся разрабатывать бизнес-модель;
- проанализируют реальные потребности потенциальных клиентов;
- отработают алгоритмы упаковки технологических проектов под требования венчурных инвесторов и индустриальных партнеров.
По итогам программы участники получают два сертификата – от Открытого университета Сколково и сертификат о прохождении преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям.
Прием заявок продлится до 14 августа на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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