Открыт набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань»

Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Астраханский технопарк FABRIKA открыли набор на преакселерационную программу «Навигатор инноватора. Астрахань» для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

Трехнедельная программа для молодых стартапов и будущих лидеров научно-технологических проектов, поможет ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы институтов инновационного развития.

За время программы участники:

получат инструменты для развития своего продукта;

научатся разрабатывать бизнес-модель;

проанализируют реальные потребности потенциальных клиентов;

отработают алгоритмы упаковки технологических проектов под требования венчурных инвесторов и индустриальных партнеров.

По итогам программы участники получают два сертификата – от Открытого университета Сколково и сертификат о прохождении преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям.

Прием заявок продлится до 14 августа на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash