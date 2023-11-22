В 2023 году число вакансий с требованием работы с ИИ выросло на 78%

В январе-октябре 2023 года число вакансий с требованием работы с искусственным интеллектом (ИИ) выросло на 78%. Больше всего предложений с указанием этого навыка встречается в IT-сфере. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Количество резюме увеличилось на 27% за тот же период. Чаще всего специалисты указывают удаленку в качестве приоритеного режима работы.

Каждый третий ищет работу тестировщика в IT-сфере. Каждый четвертый (21%) отмечает в резюме позицию системного администратора, а 12% — программиста.

В основном соискатели предпочитают работать в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Среди самых востребованных IT-специалистов — программисты python, на которых приходится почти треть вакансий.

Зарплата до 80% случаях не указывается. Суммы ожидаемо выше в Москве, доля вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей составляет 27%. Аналитики отметили, что чем выше требования к опыту работы, тем больше готовы платить работодатели и тем меньше вероятность того, что в вакансии будет указана зарплата.

Среди наиболее частых требований к навыкам для IT-вакансий: опыт программирования, опыт разработки, опыт web-разработки, понимание принципов проектирования, знание ERP-систем, знание определенных языков программирования, технологии обработки больших данных и машинное обучение.

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