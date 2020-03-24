Каждый десятый сотрудник хочет вернуться в офис — опрос

Сервис путешествий Туту.ру узнал мнение пользователей о переходе на удаленную работу из-за коронавируса. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Компания опросила 1300 человек. Из дома работают 45% опрошенных. Остальные 54% рассказали, что работают в прежнем режиме. Причины — специфика работы или отказ начальства перевести сотрудников на удаленку.

Работать из дома нравится трети респондентов (29%). Они отметили, что хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% сказали, что после перехода на удаленную работу их продуктивность снизилась. Каждый десятый заявил, что хочет вернуться в офис — потому что там комфортнее работать.

Компании переводят сотрудников на удаленную работу из-за распространения коронавируса. О переходе на работу из дома в том числе заявили «Яндекс», Mail.ru Group, «Ситимобил». Некоторые работодатели вводят режим home-office частично или предоставляют выбор сотрудникам.

Ранее компании поделились опытом перехода на новый формат работы с Rusbase.

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