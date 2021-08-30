Названа дата пятого полуфинала конкурса «Цифровой прорыв 2021»

Конкурс «Цифровой прорыв» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В пятом полуфинале команды будут решать кейсы по цифровизации финансовой сферы. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Участники хакатона «Финансы, банкинг, страхование» также смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов.
Пятый полуфинал 2021 года «Цифрового прорыва» посвящён цифровизации финансовой сферы. Регистрация уже завершена. Команды будут решать задачи онлайн, а также в офлайн-коворкингах — ИТ-хабах. К работе Fintech-хакатона подключатся несколько десятков таких региональных точек.
Общий призовой фонд хакатона — 4,5 млн рублей. Победители выйдут в финал, где им предстоит решить задачи от государственных органов, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты реализуют.
На хакатоне представлены следующие задачи:
- Кейс от Госкорпорации «Росатом»: разработка системы для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки;
- Кейс от Министерства финансов РФ: разработка проекта российского инвестиционно-финансового хаба;
- Кейс от Accenture: разработка модуля аналитики для клиентов брокерской компании;
- Кейс от Balance Platform: система геймификации работы операторов колл-центра (верификаторов);
- Кейс от ВТБ: разработка «дорожной карты» мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста и разработка концепции по привлечению новых клиентов;
- Кейс от ПАО «Промсвязьбанк»: разработка системы распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье;
- Кейс от Международного аэропорта Шереметьево: разработка платформы обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов;
- Кейс от Министерства финансов Республики Карелия: разработка аналитической системы для прогнозирования регионального бюджета.
«На этом хакатоне участников ждут 6 технологических и 2 управленческих кейса: в задачах от Министерства финансов РФ и ВТБ командам предстоит разработать не IT-решения, а «дорожные карты» и концепции. Поэтому ждем на хакатоне не только программистов, но и руководителей цифровой трансформации, управленцев и digital-стратегов», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко добавил, что важность хакатона для цифровизации финансовой сферы сейчас очень высока.
«Уровень проникновения финтех-услуг в России оценивается в 82%. При этом эксперты Ernst&Young называют Россию мировым лидером по вовлечённости населения в онлайн-переводы и платежи. Отрадно видеть такой успех российского финтеха, и надеюсь, что участники 5-го хакатона «Цифрового прорыва 2021» внесут свой вклад в дальнейшее развитие этой сферы», — считает Плуготаренко.
Впереди ещё три полуфинала конкурса: «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Транспорт и логистика», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», а также финал конкурса, который состоится в декабре 2021 года. Участие могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.
Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Фото: Официальный сайт конкурса
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