Названа дата пятого полуфинала конкурса «Цифровой прорыв 2021»

Конкурс «Цифровой прорыв» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» . В пятом полуфинале команды будут решать кейсы по цифровизации финансовой сферы. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) . Участники хакатона «Финансы, банкинг, страхование» также смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов.

Пятый полуфинал 2021 года «Цифрового прорыва» посвящён цифровизации финансовой сферы. Регистрация уже завершена. Команды будут решать задачи онлайн, а также в офлайн-коворкингах — ИТ-хабах. К работе Fintech-хакатона подключатся несколько десятков таких региональных точек.

Общий призовой фонд хакатона — 4,5 млн рублей. Победители выйдут в финал, где им предстоит решить задачи от государственных органов, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты реализуют.

На хакатоне представлены следующие задачи:

Кейс от Госкорпорации «Росатом»: разработка системы для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки;

Кейс от Министерства финансов РФ: разработка проекта российского инвестиционно-финансового хаба;

Кейс от Accenture: разработка модуля аналитики для клиентов брокерской компании;

Кейс от Balance Platform: система геймификации работы операторов колл-центра (верификаторов);

Кейс от ВТБ: разработка «дорожной карты» мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста и разработка концепции по привлечению новых клиентов;

Кейс от ПАО «Промсвязьбанк»: разработка системы распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье;

Кейс от Международного аэропорта Шереметьево: разработка платформы обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов;

Кейс от Министерства финансов Республики Карелия: разработка аналитической системы для прогнозирования регионального бюджета.

«На этом хакатоне участников ждут 6 технологических и 2 управленческих кейса: в задачах от Министерства финансов РФ и ВТБ командам предстоит разработать не IT-решения, а «дорожные карты» и концепции. Поэтому ждем на хакатоне не только программистов, но и руководителей цифровой трансформации, управленцев и digital-стратегов», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко добавил, что важность хакатона для цифровизации финансовой сферы сейчас очень высока.

«Уровень проникновения финтех-услуг в России оценивается в 82%. При этом эксперты Ernst&Young называют Россию мировым лидером по вовлечённости населения в онлайн-переводы и платежи. Отрадно видеть такой успех российского финтеха, и надеюсь, что участники 5-го хакатона «Цифрового прорыва 2021» внесут свой вклад в дальнейшее развитие этой сферы», — считает Плуготаренко.

Впереди ещё три полуфинала конкурса: «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Транспорт и логистика», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», а также финал конкурса, который состоится в декабре 2021 года. Участие могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото: Официальный сайт конкурса