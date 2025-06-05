Названы предприятия, которые получат спутниковую связь нового поколения
На конференции «ЦИПР» российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», подписала соглашение о тестировании новейших услуг высокоскоростной передачи данных с единым оператором связи нефтепроводной отрасли «СвязьТранснефть», алмазодобывающей компанией «Алроса», горно-металлургической компанией «Северсталь», золотодобывающим предприятием «Омсукчанская горно-геологическая компания» и подведомственным ИТ-интегратором транспортного комплекса ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Об этом Русбейс сообщила пресс-служба «Бюро 1440».
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Спутниковая связь нового поколения на базе низкоорбитальной группировки обеспечит высокие скорости, низкие задержки и глобальное покрытие, что существенно упростит обмен данными на удаленных территориях для промышленных предприятий.
Партнеры разработают сценарии применения спутникового интернета для оптимизации бизнес-процессов и тестирования абонентского оборудования. Заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что качественная широкополосная связь необходима для использования технологий будущего, таких как большие данные, искусственный интеллект и потоковая видеоаналитика.
Сервис будет функционировать круглосуточно. Его запуск намечен на 2027 год. Первые тесты системы начнутся в 2026-м.
- «Бюро 1440» отвечает за проект создания в России аналога спутниковой системы Starlink. Предполагается, что он обойдется в 445 млрд рублей.
Фото на обложке: Artsiom P / Shutterstock / FOTODOM
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