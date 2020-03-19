Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. Больше всего получают жители Чукотки. В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата там составила 106,84 тысячи рублей, пишет RNS.

На втором месте в списке по самым высоким зарплатам Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), на третьем — Москва (94,01 тысячи рублей).

В пятерку также попали Магаданская область (92,93 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (86,81 тысячи рублей).

А вот самые низкие зарплаты оказались в Чечне (27,65 тысячи рублей), Ингушетии (27,46 тысячи рублей), Ивановской области (27,28 тысячи рублей), а также Дагестане (27,16 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессии (27,02 тысячи рублей).

В среднем по стране в прошлом году среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 47,46 тысячи рублей.