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«Авито» и AliExpress возглавили рейтинги самых востребованных шоппинг-приложений в России

Новости
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Аналитики мобильных данных из App Annie перед проведением «черной пятницы» составили и опубликовали четыре рейтинга самых загружаемых и востребованных у россиян мобильных приложений для шоппинга.

«Авито» и AliExpress возглавили рейтинги самых востребованных шоппинг-приложений в России

Приложение «Авито» заняло первое место в рейтинге по количеству активных пользователей в октяре, общему числу сессий и времени, проведенному пользователями за покупками. В рейтинге шоппинг-приложений с наибольшим числом загрузок в октябре лидерство досталось AliExpress Russia. Также в топ-3 четырех рейтингов вошли Ozon и Wildberries.

При составлении рейтинга по количеству активных покупателей использовались данные iOS и Google Play. В рейтингах шоппинг-приложений по другим показателям анализировалась информация с устройств на базе Android.

Топ-10 шоппинг-приложений по количеству активных пользователей в месяц

  • «Авито»
  • AliExpress
  • Ozon
  • Wildberries
  • AliExpress Russia
  • «Кошелек»
  • «Почта России»
  • «Яндекс.Маркет»
  • «Юла»
  • Auto.ru

Топ-10 шоппинг-приложений по количеству загрузок

  • AliExpress Russia
  • Wildberries
  • Ozon
  • «Авито»
  • Shein
  • «Кошелек»
  • «Яндекс.Маркет»
  • AliExpress
  • Auto.ru
  • «СберМегаМаркет»

Топ-10 приложений по количеству сессий пользователей

  • «Авито»
  • AliExpress
  • Wildberries
  • Ozon
  • «Почта России»
  • «Юла»
  • AliExpress Russia
  • «Кошелек»
  • «Яндекс.Маркет»
  • Auto.ru

Топ-10 по общему времени, проведенному в шоппинг-приложениях

  • «Авито»
  • AliExpress
  • Wildberries
  • Ozon
  • AliExpress Russia
  • Youla
  • Joom
  • «Яндекс.Маркет»
  • Auto.ru
  • «Дром Авто»

Распродажи «черной пятницы» пройдут с 26 по 28 ноября. По данным StormWall, злоумышленники в ожидании ажиотажа начали в два раза чаще атаковать интернет-магазины, требуя крупные суммы за остановку нападения.

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Фото на обложке: Unsplash

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