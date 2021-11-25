«Авито» и AliExpress возглавили рейтинги самых востребованных шоппинг-приложений в России

Аналитики мобильных данных из App Annie перед проведением «черной пятницы» составили и опубликовали четыре рейтинга самых загружаемых и востребованных у россиян мобильных приложений для шоппинга.
Приложение «Авито» заняло первое место в рейтинге по количеству активных пользователей в октяре, общему числу сессий и времени, проведенному пользователями за покупками. В рейтинге шоппинг-приложений с наибольшим числом загрузок в октябре лидерство досталось AliExpress Russia. Также в топ-3 четырех рейтингов вошли Ozon и Wildberries.
При составлении рейтинга по количеству активных покупателей использовались данные iOS и Google Play. В рейтингах шоппинг-приложений по другим показателям анализировалась информация с устройств на базе Android.
Топ-10 шоппинг-приложений по количеству активных пользователей в месяц
- «Авито»
- AliExpress
- Ozon
- Wildberries
- AliExpress Russia
- «Кошелек»
- «Почта России»
- «Яндекс.Маркет»
- «Юла»
- Auto.ru
Топ-10 шоппинг-приложений по количеству загрузок
- AliExpress Russia
- Wildberries
- Ozon
- «Авито»
- Shein
- «Кошелек»
- «Яндекс.Маркет»
- AliExpress
- Auto.ru
- «СберМегаМаркет»
Топ-10 приложений по количеству сессий пользователей
- «Авито»
- AliExpress
- Wildberries
- Ozon
- «Почта России»
- «Юла»
- AliExpress Russia
- «Кошелек»
- «Яндекс.Маркет»
- Auto.ru
Топ-10 по общему времени, проведенному в шоппинг-приложениях
- «Авито»
- AliExpress
- Wildberries
- Ozon
- AliExpress Russia
- Youla
- Joom
- «Яндекс.Маркет»
- Auto.ru
- «Дром Авто»
Распродажи «черной пятницы» пройдут с 26 по 28 ноября. По данным StormWall, злоумышленники в ожидании ажиотажа начали в два раза чаще атаковать интернет-магазины, требуя крупные суммы за остановку нападения.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 2 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
- 3 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
- 4 Когда шторм большой, а твоя лодка маленькая. Как малый бизнес справляется с кризисом
- 5 6 корпораций, которые смогли сохранить атмосферу стартапа
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021