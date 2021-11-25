«Авито» и AliExpress возглавили рейтинги самых востребованных шоппинг-приложений в России

Аналитики мобильных данных из App Annie перед проведением «черной пятницы» составили и опубликовали четыре рейтинга самых загружаемых и востребованных у россиян мобильных приложений для шоппинга.

Приложение «Авито» заняло первое место в рейтинге по количеству активных пользователей в октяре, общему числу сессий и времени, проведенному пользователями за покупками. В рейтинге шоппинг-приложений с наибольшим числом загрузок в октябре лидерство досталось AliExpress Russia. Также в топ-3 четырех рейтингов вошли Ozon и Wildberries.

При составлении рейтинга по количеству активных покупателей использовались данные iOS и Google Play. В рейтингах шоппинг-приложений по другим показателям анализировалась информация с устройств на базе Android.

Топ-10 шоппинг-приложений по количеству активных пользователей в месяц

«Авито»

AliExpress

Ozon

Wildberries

AliExpress Russia

«Кошелек»

«Почта России»

«Яндекс.Маркет»

«Юла»

Auto.ru

Топ-10 шоппинг-приложений по количеству загрузок

AliExpress Russia

Wildberries

Ozon

«Авито»

Shein

«Кошелек»

«Яндекс.Маркет»

AliExpress

Auto.ru

«СберМегаМаркет»

Топ-10 приложений по количеству сессий пользователей

«Авито»

AliExpress

Wildberries

Ozon

«Почта России»

«Юла»

AliExpress Russia

«Кошелек»

«Яндекс.Маркет»

Auto.ru

Топ-10 по общему времени, проведенному в шоппинг-приложениях

«Авито»

AliExpress

Wildberries

Ozon

AliExpress Russia

Youla

Joom

«Яндекс.Маркет»

Auto.ru

«Дром Авто»

Распродажи «черной пятницы» пройдут с 26 по 28 ноября. По данным StormWall, злоумышленники в ожидании ажиотажа начали в два раза чаще атаковать интернет-магазины, требуя крупные суммы за остановку нападения.

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Фото на обложке: Unsplash