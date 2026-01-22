Apple – самая дорогая компания мира с оценкой $608 млрд

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 500 самых дорогих брендов мира: 1-е место вновь заняла Apple. Лидерами пятёрки также стали компании из США, включая Microsoft и Google. На этом фоне NVIDIA выросла на 110% и впервые вошла в топ-5 самых дорогих брендов мира, а YouTube стал самым узнаваемым сервисом.

Стоимость Apple выросла на 6% — она превысила $600 млрд

Первые четыре места в рейтинге Global 500 в 2026 году остались за американскими технологическими компаниями. Apple сохранила статус самого дорогого бренда в мире — его стоимость выросла на 6% и составила $607,6 млрд.

Второе место заняла Microsoft, стоимость которого выросла на 23% — до $565,2 млрд. Третью и четвёртую позиции сохранили Google ($433,1 млрд, +5%) и Amazon ($369,9 млрд, +4%). В Brand Finance отмечают, что устойчивость лидеров обеспечивают масштаб экосистем и стабильные доходы от сервисов и облачных продуктов.

NVIDIA обогнала в рейтинге Samsung, Facebook и Walmart

NVIDIA стала одной из самых быстрорастущих компаний благодаря резкому росту спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Аналитики Brand Finance указывают, что бренд компании укрепился на фоне её центральной роли в поставках чипов для ИИ-дата-центров и корпоративной инфраструктуры.

За год NVIDIA поднялась с девятого на пятое место в мировом рейтинге. На этом фоне ряд крупных брендов потеряли позиции, несмотря на рост стоимости. В частности, Walmart, Samsung и Facebook опустились ниже в таблице, уступив место быстрорастущей NVIDIA.

Стоимость TikTok выросла почти в 2 раза

Китайский TikTok поднялся на одну позицию и занял шестое место, с увеличением стоимости бренда на 45% — до $153,5 млрд. Walmart, несмотря на рост оценки компании на 3% до $141,0 млрд, опустился на седьмое место.

Samsung Group ($119,2 млрд, +8%) заняла восьмую строчку, а Facebook — девятую ($107,1 млрд, +17%). Замкнула десятку китайская электросетевая компания — State Grid Corporation of China, стоимость которой выросла до $102,4 млрд.

YouTube – самый узнаваемый сервис в мире

Помимо стоимости брендов, Brand Finance оценивает их силу с помощью индекса BSI. Этот показатель отражает не стоимость бренда, а уровень узнаваемости, доверия и готовности пользователей выбирать сервис. Самым сильным брендом в мире стал YouTube, набравший 95,3 балла из 100 и поднявшийся с восьмого места годом ранее.

Второе место по силе бренда занял WeChat (95,1 балла), третье — Microsoft (94,7 балла).