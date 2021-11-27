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Группа криптоэнтузиастов решила купить команду НБА

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Группа криптоинвесторов объединилась в децентрализованную автономную организацию (ДАО) с целью купить одну из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Около 2 тысяч членов организации за неделю собрали криптовалюту Ethereum более чем на $4 млн.

Группа криптоэнтузиастов решила купить команду НБА

Организация называется «Дом Краузе» в честь покойного экс-владельца «Чикаго Буллс» Джерри Краузе. Согласно сайту группы, она ставит перед собой две задачи: владение пакетом акций команды НБА и возможность влиять на стратегию клуба. При этом организация настаивает на выполнении обеих задач. 

Более $4 млн удалось привлечь в ходе продажи NFT-токенов. Согласно Twitter-аккаунту «Дома Краузе» были проданы токены на 1 тысячу Ethereum.

На данный момент группа криптоэнтузиастов далека от цели. По оценке Forbes, самой низкой стоимостью обладает клуб «Мемфис Гриззлис» из штата Теннесси — $1,3 млрд.

«"Дом Краузе" абсолютно серьезен — цитирует NPR инвестора Майкла Левковица, который вложил $100 тысяч. — Речь идет о людях, которые собираются вместе и берут на себя ответственность за то, чем они действительно увлечены. Спорт должен быть в руках людей, которые больше всего беспокоятся о нем».

Ранее некоторые из членов «Дома Краузе» входили в организацию ConstitutionDAO, которая собрала свыше $40 млн на покупку первого издания Конституции США на аукционе Sotheby's, но проиграла торги.

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Фото: Unsplash

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