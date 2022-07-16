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Власти допустили отмену НДС на социально значимые товары

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти допустили отмену НДС на социально значимые товары. Эту меру обсуждают в правительстве сразу несколько министерств и ведомств – они оценивают целесообразность решения.

Власти допустили отмену НДС на социально значимые товары

Об обсуждении в правительственных кругах инициативы по отмене НДС на ряд товаров рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Евтухов сообщил, что решение по отмене НДС на социально значимые товары «конечно, может быть принято», но перед этим необходимо понять, скажется ли это на снижении цен. По словам Евтухова, меру обсуждают Минфин, Минпромторг, Минэк и другие ведомства и оценивают целесообразность этого решения.

Замминистра напомнил, что ритейлеры согласились снизить наценки на социально значимые товары до 5-10%. К социально значимым товарам относятся , например, подсолнечное и сливочное масло, хлеб, картофель, куриные яйца, сахар, рис, капуста, репчатый лук и другие продукты.

Ранее ритейлеры попросили ФНС снизить НДС на социально значимые товары. Это могло бы привести к снижению цен на них на 10%, подсчитали в ассоциации компаний розничной торговли.

Фото на обложке: NVS my world / Shutterstock

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