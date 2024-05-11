Кабмин расширил список не облагаемых НДС услуг отелей

Правительство РФ через официальный Telegram-канал кабмина сообщило о расширении списка услуг в местах туристического размещения (гостиницах, отелях и пр.), которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Льготы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Такая мера необходима для «стимулирования обновления и развития туристической инфраструктуры». Ранее весной 2022 года нулевая ставка НДС была введена для инвесторов в туристическую инфраструктуру.
К новому ряду услуг, на которые будет распространяться льгота, представители власти отнесли:
- SPA-услуги
- посещение бассейна,
- посещение тренажерного зала,
- посещение бани,
- косметические процедуры,
- услуги доступа в интернет,
- услуги охраняемой автостоянки
- и аренду конференц-залов.
«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — пишут в канале кабмина.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Изменись, но останься: пять идей, как кафе сохранить аудиторию и привлечь новую
- 2 В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa
- 3 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
- 4 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
- 5 К чему готовиться игрокам гостиничного рынка в России?
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024