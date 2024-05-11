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Кабмин расширил список не облагаемых НДС услуг отелей

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Правительство РФ через официальный Telegram-канал кабмина сообщило о расширении списка услуг в местах туристического размещения (гостиницах, отелях и пр.), которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Льготы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Кабмин расширил список не облагаемых НДС услуг отелей

Такая мера необходима для «стимулирования обновления и развития туристической инфраструктуры». Ранее весной 2022 года нулевая ставка НДС была введена для инвесторов в туристическую инфраструктуру.

К новому ряду услуг, на которые будет распространяться льгота, представители власти отнесли:

  • SPA-услуги
  • посещение бассейна,
  • посещение тренажерного зала,
  • посещение бани,
  • косметические процедуры,
  • услуги доступа в интернет,
  • услуги охраняемой автостоянки
  • и аренду конференц-залов.

«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — пишут в канале кабмина.

Фото на обложке: Unsplash

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