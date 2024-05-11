Кабмин расширил список не облагаемых НДС услуг отелей

Правительство РФ через официальный Telegram-канал кабмина сообщило о расширении списка услуг в местах туристического размещения (гостиницах, отелях и пр.), которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Льготы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Такая мера необходима для «стимулирования обновления и развития туристической инфраструктуры». Ранее весной 2022 года нулевая ставка НДС была введена для инвесторов в туристическую инфраструктуру.

К новому ряду услуг, на которые будет распространяться льгота, представители власти отнесли:

SPA-услуги

посещение бассейна,

посещение тренажерного зала,

посещение бани,

косметические процедуры,

услуги доступа в интернет,

услуги охраняемой автостоянки

и аренду конференц-залов.

«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — пишут в канале кабмина.

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