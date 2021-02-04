С возможностью вычета НДС: Ozon запустил продажи для юрлиц

Маркетплейс Ozon запустил продажи для B2B-клиентов с механизмом вычета НДС. Юрлица смогут принять налог к вычету при покупке собственных товаров Ozon и товаров продавцов, работающих на общей системе налогообложения (ОСНО). Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Подходящие для налогового вычета товары будут помечены в каталоге для юрлиц. В их карточках появится стоимость с и без НДС. По собственным данным Ozon, площадка предлагает порядка 6 млн таких товаров более чем в 20 категориях.

После покупки юрлицо получит требуемую для налогового учета счет-фактуру от имени продавца.

Кроме того, маркетплейс обновил личный кабинет для юрлиц. Теперь в нем реализована возможность электронного документооборота. Среди других возможностей, предложенных для бизнес-клиентов:

отсутствие минимального порога стоимости заказа;

бесконтактная оплата и различные варианты доставки;

возможность оплаты покупки баллами.

Ozon перезапустил направление B2B-продаж в октябре 2020 года. До этого времени юрлица не могли покупать товары продавцов маркетплейса.

«По нашему опыту, чаще всего бизнес-клиенты покупают в интернете электронику и офисную технику, в то время как маркетплейс может удовлетворить гораздо больше нужд таких заказчиков — от расходных материалов для салонов красоты до комплектующих автомастерских», — отметила директор направления B2B-продаж Ozon Татьяна Абрамова.



По собственным данным, с момента подключения ассортимента продавцов маркетплейса к B2B-продажам, количество клиентов-юрлиц Ozon ежемесячно росло на 50%. Число заказов от них увеличилось в 5 раз.

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