Минэк предложил освободить туроператоров от уплаты НДС до 2027 года

Минэкономразвития предложило освободить туроператоров внутреннего и въездного туризма от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года. Чтобы они могли увеличить свои доходы и активнее конкурировать с прямыми продажами отельеров, у которых уже есть налоговые послабления.

Предложение поддержал Минфин, глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что вопрос проработан, а «сокращение доходной базы будет незначительным» — около 3–4 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

В июле 2022 года обнуление НДС было принято для гостиничных услуг, а до этого — для железнодорожных и авиаперевозок.

Глава Минэкономики Максим Решетников сейчас туроператоры фактически платят НДС с оборота. Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил, что НДС обычно рассчитывается как разница между входящим и исходящим налогом.

Например, номер у отельера при бронировании стоит 90 рублей. И ранее в отчетах он указывал, что ему заплатили за него 72 рубля плюс 18 рублей, привел пример Сергей Ромашкин.

После обнуления НДС для гостиниц стоимость номера для туроператора, по словам Ромашкина, начала указываться как единая сумма — 90 рублей, а размер фактической выплаты НДС автоматически вырос до 20 рублей

Туроператоры пообещали сделать путешествия для россиян и интуристов внутри страны более доступными на время действия каникул по уплате НДС.

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