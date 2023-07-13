С зарубежных онлайн-продавцов предложили взимать НДС

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая.

Предложила инициативу белорусская сторона, ее поддержал Казахстан — с 2022 года эти страны ввели НДС на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Проект поправок уже готов, заявили «Известиям» в Минпромторге.

Сейчас иностранные продавцы не платят налог и их товары дешевле, говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития. Компания просит не устанавливать новый сбор, так как «инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами». Общественники поддерживают введение НДС: такой шаг выравняет зарубежных продавцов с российскими производителями.

В 2022 года Торгово-промышленная палата России предложила отменить для бизнеса оплату НДС с авансов от покупателей. Это должно помочь деловым кругам действеннее использовать оборотные средства и значительно упростить администрирование НДС.

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