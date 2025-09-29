Не экономят на впечатлениях: 50% россиян тратит на отпуск больше половины зарплаты, 40% — 150 тыс. ₽ на человека
Отпуск в 2025 году обойдётся в 100-150 тысяч рублей
В 2025 году отпуск обходится россиянам почти в половину месячной зарплаты, а средний бюджет десятидневного отдыха колеблется от 50 до 150 тысяч рублей на человека. При этом половина туристов выходит за рамки установленного бюджета. Несмотря на рост расходов на еду и развлечения, люди не готовы экономить на впечатлениях.
Структура расходов туристов
Согласно исследованию «АльфаСтрахования», главная статья расходов приходится на транспорт и проживание. У 29% респондентов именно билеты и гостиницы составляют до 70–80% всех затрат — это превращает поездку в дорогое удовольствие ещё до того, как она началась. Услуги туроператоров добавляют к стоимости около трети стоимости.
В целом приоритеты у туристов сильно разнятся. Так, почти треть участников опроса считают развлечения и досуг самой затратной частью отдыха. Для 23% это жильё, а для 7% — питание. При этом именно траты на еду стали самыми непредсказуемыми: более половины отметили, что за последний год они заметно подорожали.
Отпуск — крупнейшая трата в году
Для десятидневной поездки большая часть — 40% — россиян выбирают бюджет до 150 тыс. руб. на одного человека. Ещё треть старается уложиться в диапазон 50–100 тыс. руб. Более скромные планы — 20–50 тыс. руб. — характерны для четверти опрошенных.
При этом 53% респондентов признаются: на отпуск уходит до 60% их месячного дохода, а каждый четвертый тратит до 80% зарплаты — фактически превращая отдых в самую крупную покупку года.
Финансовые рамки при этом остаются условными. Половина туристов признаётся, что неизменно тратит больше, чем рассчитывала, объясняя это простой логикой: отпуск — время позволить себе всё. Каждый третий респондент действует «по ситуации», корректируя бюджет на месте, и только 12% следуют строго расписанному плану.
Поездки — пару раз в год
У большинства россиян получается выбраться в отпуск нечасто. 29% ограничиваются одной-двумя поездками в год, а 7% могут позволить себе отдыхать 2–3 раза. Лишь 4% респондентов путешествуют чаще трёх раз за год, что делает их скорее исключением.
Вместо этого набирают популярность короткие выезды на уик-энд: каждый третий респондент хотя бы раз в два-три месяца уезжает в мини-путешествие, тратя на него около 35 тыс. рублей.
Дома — еда, за границей — экскурсии
Внутренний и внешний туризм формируют разные сценарии поведения. Путешествуя по России, туристы чаще всего проводят время в кафе и ресторанах — так ответили 53% опрошенных. Еда и атмосфера становятся ключевыми впечатлениями поездки.
За границей ситуация обратная: акцент делается на экскурсии и культурные программы. Каждый третий путешественник признался, что именно познавательные активности занимают главное место в их отпуске. А вот шопинг и сувениры занимают всего 6% бюджета, хотя более половины опрошенных всё равно возвращаются домой с покупками.
Общий рост расходов — на 10%
За год общие траты на отпуск выросли примерно на 10%. Это чувствуется в каждом направлении — от еды и транспорта до развлечений. Но даже повышение цен не стало причиной отказываться от поездок: желание «выдохнуть» оказалось сильнее экономической выгоды.
Опрошенные признают: отпуск остаётся одним из немногих способов сохранить баланс в жизни. Деньги в этой ситуации воспринимаются как инструмент свободы, именно поэтому многие готовы выходить за рамки планов, жертвуя финансовым комфортом ради впечатлений.
Фото: Kirsten Frank / Getty Images
