Отпуск в 2025 году обойдётся в 100-150 тысяч рублей

В 2025 году отпуск обходится россиянам почти в половину месячной зарплаты, а средний бюджет десятидневного отдыха колеблется от 50 до 150 тысяч рублей на человека. При этом половина туристов выходит за рамки установленного бюджета. Несмотря на рост расходов на еду и развлечения, люди не готовы экономить на впечатлениях.

Структура расходов туристов

Согласно исследованию «АльфаСтрахования», главная статья расходов приходится на транспорт и проживание. У 29% респондентов именно билеты и гостиницы составляют до 70–80% всех затрат — это превращает поездку в дорогое удовольствие ещё до того, как она началась. Услуги туроператоров добавляют к стоимости около трети стоимости.

В целом приоритеты у туристов сильно разнятся. Так, почти треть участников опроса считают развлечения и досуг самой затратной частью отдыха. Для 23% это жильё, а для 7% — питание. При этом именно траты на еду стали самыми непредсказуемыми: более половины отметили, что за последний год они заметно подорожали.

Отпуск — крупнейшая трата в году

Для десятидневной поездки большая часть — 40% — россиян выбирают бюджет до 150 тыс. руб. на одного человека. Ещё треть старается уложиться в диапазон 50–100 тыс. руб. Более скромные планы — 20–50 тыс. руб. — характерны для четверти опрошенных.

При этом 53% респондентов признаются: на отпуск уходит до 60% их месячного дохода, а каждый четвертый тратит до 80% зарплаты — фактически превращая отдых в самую крупную покупку года.

Финансовые рамки при этом остаются условными. Половина туристов признаётся, что неизменно тратит больше, чем рассчитывала, объясняя это простой логикой: отпуск — время позволить себе всё. Каждый третий респондент действует «по ситуации», корректируя бюджет на месте, и только 12% следуют строго расписанному плану.

Поездки — пару раз в год

У большинства россиян получается выбраться в отпуск нечасто. 29% ограничиваются одной-двумя поездками в год, а 7% могут позволить себе отдыхать 2–3 раза. Лишь 4% респондентов путешествуют чаще трёх раз за год, что делает их скорее исключением.

Вместо этого набирают популярность короткие выезды на уик-энд: каждый третий респондент хотя бы раз в два-три месяца уезжает в мини-путешествие, тратя на него около 35 тыс. рублей.

Дома — еда, за границей — экскурсии

Внутренний и внешний туризм формируют разные сценарии поведения. Путешествуя по России, туристы чаще всего проводят время в кафе и ресторанах — так ответили 53% опрошенных. Еда и атмосфера становятся ключевыми впечатлениями поездки.

За границей ситуация обратная: акцент делается на экскурсии и культурные программы. Каждый третий путешественник признался, что именно познавательные активности занимают главное место в их отпуске. А вот шопинг и сувениры занимают всего 6% бюджета, хотя более половины опрошенных всё равно возвращаются домой с покупками.

Общий рост расходов — на 10%

За год общие траты на отпуск выросли примерно на 10%. Это чувствуется в каждом направлении — от еды и транспорта до развлечений. Но даже повышение цен не стало причиной отказываться от поездок: желание «выдохнуть» оказалось сильнее экономической выгоды.

Опрошенные признают: отпуск остаётся одним из немногих способов сохранить баланс в жизни. Деньги в этой ситуации воспринимаются как инструмент свободы, именно поэтому многие готовы выходить за рамки планов, жертвуя финансовым комфортом ради впечатлений.





